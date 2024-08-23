Вулканолог Озеров: какие вулканы Камчатки самые опасные

Это все загадки, и эти явления пока не описаны ни физикой, ни химией, ни математикой. Тех знаний, которыми мы сегодня обладаем, достаточно, чтобы ставить задачи, формулировать их и проводить эксперименты для понимания процессов, приводящих к тем или иным явлениям на вулканах. Но их недостаточно, чтобы полностью открыть механизм вулканизма. Нужны дополнительные данные, дополнительные приборы, дополнительные люди, дополнительные знания. Ну и еще удача вместе с интуицией. Если все это будет, то мы непременно придем к устойчивому развитию как науки, так и всех сфер деятельности Камчатки, Дальнего Востока и всей нашей замечательной Родины.