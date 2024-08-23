Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-глава Минздрава Приангарья: я не виноват и взяток не брал

22 августа состоялось очередное судебное заседание по делу экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова. Обвиняемый во взяточничестве и превышении должностных полномочий бывший чиновник вину свою не признал, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Более того, Сандаков заявил, что его задержали незаконно, с применением психологического давления.

Напомним, Яков Сандаков был задержан в ноябре 2022 года в рамках расследования уголовного дела об аферах закупке для медицинского учреждения оборудования.

Сам экс-министр уверен, что ничего противозаконного он не делал, а даже наоборот — «действовал в интересах Минздрава и системы здравоохранения, которая находилась в сложных условиях из-за пандемии коронавируса». Во время дачи показаний в суде он подчеркнул:

«Благодаря понижению цен на различных аукционах ведомству удалось сэкономить около 300 миллионов рублей, на которые впоследствии было приобретено дополнительное необходимое оборудование», — и особо отметил, что «все закупки проходили предварительные согласования в министерстве и правительстве Иркутской области».

Кроме того, Сандаков отрицает, что вообще получал взятки или передавал их другим людям.