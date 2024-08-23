Экс-глава Минздрава Приангарья: я не виноват и взяток не брал

Сам экс-министр уверен, что ничего противозаконного он не делал, а даже наоборот — «действовал в интересах Минздрава и системы здравоохранения, которая находилась в сложных условиях из-за пандемии коронавируса». Во время дачи показаний в суде он подчеркнул: