Экс-глава Минздрава Приангарья: я не виноват и взяток не брал

Более того, Сандаков заявил, что его задержали незаконно, с применением психологического давления.
Напомним, Яков Сандаков был задержан в ноябре 2022 года в рамках расследования уголовного дела об аферах закупке для медицинского учреждения оборудования.
Сам экс-министр уверен, что ничего противозаконного он не делал, а даже наоборот — «действовал в интересах Минздрава и системы здравоохранения, которая находилась в сложных условиях из-за пандемии коронавируса». Во время дачи показаний в суде он подчеркнул:
«Благодаря понижению цен на различных аукционах ведомству удалось сэкономить около 300 миллионов рублей, на которые впоследствии было приобретено дополнительное необходимое оборудование», — и особо отметил, что «все закупки проходили предварительные согласования в министерстве и правительстве Иркутской области».
Кроме того, Сандаков отрицает, что вообще получал взятки или передавал их другим людям.