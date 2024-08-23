Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки удалось потушить два пожара. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, огонь усмирили на площади 740 га в Катангском районе. Под контролем находится крупный пожар в этом же районе. Он появился из-за грозы в 15 километрах от села Хамакар.