Два лесных пожара потушили в Иркутской области за сутки

В Иркутской области за минувшие сутки удалось потушить два пожара. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, огонь усмирили на площади 740 га в Катангском районе. Под контролем находится крупный пожар в этом же районе. Он появился из-за грозы в 15 километрах от села Хамакар.
— Также продолжается тушение ранее «взятого в кольцо» пожара в Казачинско-Ленском районе. Площадь возгорания — 35 га, 30 га из которых — не покрытые лесом. Новых лесных пожаров в Иркутской области 22 августа не зарегистрировано, — поделились в правительстве.
Чтобы потушить пожары в Катангском и Казачинско-Ленском районе пришлось задействовать силы более 160 специалистов. За обстановкой в лесах следили четыре легкомоторных самолета и четыре Ан-2.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 32 тысяч первоклассников сядут за парты 2 сентября. Все образовательные учреждения Иркутской области готовы принять детей.