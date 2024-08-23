Рядом с Красноярском строят огромный склад на 41 тысячу квадратных метров

В Емельяновском районе, недалеко от краевого центра, началось масштабное строительство — складского объекта площадью 41 тысяча квадратных метров. Окончание работ запланировано на третий квартал будущего года.
Как сообщает корпорация развития Енисейской Сибири со ссылкой на MEGASTROY, это — первый этап возведения производственно-логистического комплекса компании. В готовом виде его общая площадь составит более 107 тысяч квадратов. Но и это не финальные планы. В целом логистический комплекс вблизи деревни Старцево (совокупность всех складских производств) должна составить около 600 тысяч квадратов.
Для кого и для чего это строится? В первую очередь для различных компаний, которые занимаются грузоперевозками, оптовой и розничной торговлей, компании в сфере электронной коммерции и так далее.