Рядом с Красноярском строят огромный склад на 41 тысячу квадратных метров

Как сообщает корпорация развития Енисейской Сибири со ссылкой на MEGASTROY, это — первый этап возведения производственно-логистического комплекса компании. В готовом виде его общая площадь составит более 107 тысяч квадратов. Но и это не финальные планы. В целом логистический комплекс вблизи деревни Старцево (совокупность всех складских производств) должна составить около 600 тысяч квадратов.