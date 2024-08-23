Пермский край занимает третье место в ПФО по уровню рождаемости

Пермский край в лидерах по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе.
Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании Заксобрания рассказала депутатам о состоянии здоровья населения в регионе.
По данным главы Минздрава, на 1 января 2023 года численность населения Пермского края составила 2,5 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 48,5 тысячи человек. По данным за первые 6 месяцев этого года смертность выросла на 6%.
По итогам 2023 года показатель рождаемости в регионе составил 9,0. По уровню рождаемости Пермский край занимает лидирующие позиции в ПФО. За прошлый год в Прикамье родилось 22 509 младенцев.
Продолжительность жизни в регионе увеличилась. По итогам 2023 года она составляет 71,73 года. Показатель смертности в регионе снизился на 4,3% и достиг допандемийного уровня.
Чаще всего жители Пермского края умирали от болезней системы кровообращения (48% от общего количества смертей). Также в топе причин онкологические заболевания, травмы и отравления.
Анастасия Крутень отметила, что наблюдается значительное снижение смертности среди жителей старше 60 лет — на 8,2%.
Отметила министр важность диспансеризации. Сообщив, что в этом году сделают упор на диспансерные наблюдения на «рабочем месте». За семь месяцев текущего года благодаря проведению выездов на предприятия удалось организовать диспансеризацию более 41 тысячи человек.