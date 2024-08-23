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Пермский край занимает третье место в ПФО по уровню рождаемости

За прошлый год в Прикамье родилось 22 509 младенцев.

Источник: Аргументы и факты

Пермский край в лидерах по уровню рождаемости в Приволжском федеральном округе.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень на заседании Заксобрания рассказала депутатам о состоянии здоровья населения в регионе.

По данным главы Минздрава, на 1 января 2023 года численность населения Пермского края составила 2,5 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 48,5 тысячи человек. По данным за первые 6 месяцев этого года смертность выросла на 6%.

По итогам 2023 года показатель рождаемости в регионе составил 9,0. По уровню рождаемости Пермский край занимает лидирующие позиции в ПФО. За прошлый год в Прикамье родилось 22 509 младенцев.

Продолжительность жизни в регионе увеличилась. По итогам 2023 года она составляет 71,73 года. Показатель смертности в регионе снизился на 4,3% и достиг допандемийного уровня.

Чаще всего жители Пермского края умирали от болезней системы кровообращения (48% от общего количества смертей). Также в топе причин онкологические заболевания, травмы и отравления.

Анастасия Крутень отметила, что наблюдается значительное снижение смертности среди жителей старше 60 лет — на 8,2%.

Отметила министр важность диспансеризации. Сообщив, что в этом году сделают упор на диспансерные наблюдения на «рабочем месте». За семь месяцев текущего года благодаря проведению выездов на предприятия удалось организовать диспансеризацию более 41 тысячи человек.

демография