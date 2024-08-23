Пермский край занимает третье место в ПФО по уровню рождаемости

По данным главы Минздрава, на 1 января 2023 года численность населения Пермского края составила 2,5 млн человек. По сравнению с предыдущим годом зафиксирована убыль населения на 48,5 тысячи человек. По данным за первые 6 месяцев этого года смертность выросла на 6%.