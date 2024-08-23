Косачев: МУС сможет наказать ВСУ на геноцид и преступления против человечности

Ратификация Верховной радой Римского статута Международного уголовного суда (МУС) политически выглядит как предательство Киевом своих военнослужащих, а юридически она открыла им дорогу в Гаагу. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Юридически ратификация открыла для военно-политического руководства и военнослужащих киевского режима прямую дорогу в Гаагу», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что Украина присоединилась к статуту МУС с оговоркой о том, что в течение 7 лет после его вступления в силу Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан по преступлениям, предусмотренных статьей 8 (от убийств, пыток и изнасилований до взятия заложников, нанесения ударов по гражданским объектам, использования запрещенных средств и методов ведения войны).
По словам Косачева, этой оговоркой Украина сама себе присвоила право безнаказанно совершать военные преступления еще семь лет. При этом Гаагский МУС просто будет тихо наблюдать в сторонке и выжидать, добавил сенатор.
Но возможно выжидать ничего не придется, отметил Косачев. Он пояснил, что кроме статьи 8 о военных преступлениях статут МУС предусматривает также ответственность за геноцид (статья 6) и за преступления против человечности (статья 7).
Оговорка Украины не охватывает эти категории преступлений, и МУС вполне может начать по ним работать, полагает политик.
Косачев также указал, что теперь Украина подчинена юрисдикции МУС, а это отличительная особенность государств, лишенных суверенитета. Подлинно суверенные страны не подчиняются никакой иной власти, кроме власти собственных судов, на основе принципа верховенства права, подчеркнул сенатор.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них — Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Беларусь, Египет и другие. Римский статут подписали 137 государств, но ратифицирован документ только в 124 странах.