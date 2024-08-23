Косачев: МУС сможет наказать ВСУ на геноцид и преступления против человечности

Он напомнил, что Украина присоединилась к статуту МУС с оговоркой о том, что в течение 7 лет после его вступления в силу Киев не признает юрисдикцию МУС в отношении ее граждан по преступлениям, предусмотренных статьей 8 (от убийств, пыток и изнасилований до взятия заложников, нанесения ударов по гражданским объектам, использования запрещенных средств и методов ведения войны).