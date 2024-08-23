Погодные качели прогнозируют синоптики на последние летние выходные в Красноярске

Отметим, что это последние полноценные летние выходные, так как 30 и 31 августа выпали в этом году на пятницу и субботу. 1 сентября — воскресенье, в связи с чем линейки ко Дню знаний в школах Красноярского края пройдут 2 сентября. По предварительному прогнозу, в этот день будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит около +20 граудсов.