Погодные качели прогнозируют синоптики на последние летние выходные в Красноярске

Так, в пятницу, по прогнозу синоптиков, температура воздуха прогреется до +24С днем, а ночью составит около +12С. Ожидается небольшой дождь в первой половине дня.
В субботу, 24 августа, в Красноярске потеплеет до +29 градусов, без осадков. Ночью — +16С.
25 августа температура воздуха вновь понизится: днем — около +24С, ночью — до +15С. Пойдет дождь.
Отметим, что это последние полноценные летние выходные, так как 30 и 31 августа выпали в этом году на пятницу и субботу. 1 сентября — воскресенье, в связи с чем линейки ко Дню знаний в школах Красноярского края пройдут 2 сентября. По предварительному прогнозу, в этот день будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит около +20 граудсов.