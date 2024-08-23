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Погодные качели прогнозируют синоптики на последние летние выходные в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ближайшие пару дней в городе еще будет достаточно тепло.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: НИА Красноярск

Так, в пятницу, по прогнозу синоптиков, температура воздуха прогреется до +24С днем, а ночью составит около +12С. Ожидается небольшой дождь в первой половине дня.

В субботу, 24 августа, в Красноярске потеплеет до +29 градусов, без осадков. Ночью — +16С.

25 августа температура воздуха вновь понизится: днем — около +24С, ночью — до +15С. Пойдет дождь.

Отметим, что это последние полноценные летние выходные, так как 30 и 31 августа выпали в этом году на пятницу и субботу. 1 сентября — воскресенье, в связи с чем линейки ко Дню знаний в школах Красноярского края пройдут 2 сентября. По предварительному прогнозу, в этот день будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха составит около +20 граудсов.