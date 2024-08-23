В Омской области 55-летнего сельчанина отправили в колонию за пост в «Одноклассниках»

В Полтавском районе вынесли приговор 55-летнему местному жителю, который в феврале прошлого года опубликовал на своей странице в социальной сети «Одноклассники» заведомо ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ.
Суд признал омича виновным в распространении фейков. При этом ранее он уже получил срок от Первого Восточного окружного военного суда за публичное оправдание терроризма. За это его приговорили к четырём годам лишения свободы.
По совокупности преступлений жителю Омской области назначили шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина пытался обжаловать приговор в Омском областном суде, но апелляционная жалоба сельчанина была отклонена, а приговор остался в силе.