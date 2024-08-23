Женский ФК «Байкал» выиграл домашний тур чемпионата Сибири

Первыми иркутянкам предстояло сыграть с «Тывой» из Кызыла. В первом туре наша команда уже обыграла соперниц с приличным счётом — 13:1. В этот же раз «Байкал» нанёс гостям ещё большее серьёзное поражение — 16:1. Во второй день турнира «Тыва» и «Рассвет» сыграли между собой. Встреча завершилась победой команды из Красноярска — 7:1.