Женский ФК «Байкал» выиграл домашний тур чемпионата Сибири

Женская футбольная команда «Байкал» стала победителем второго тура чемпионата Сибири и Дальнего Востока среди женских команд, который проходил на стадионе «Труд» в Иркутске с 20 по 22 августа. Соперниками иркутянок стали «Тыва» из Кызыла и «Рассвет» из Красноярска.
Первыми иркутянкам предстояло сыграть с «Тывой» из Кызыла. В первом туре наша команда уже обыграла соперниц с приличным счётом — 13:1. В этот же раз «Байкал» нанёс гостям ещё большее серьёзное поражение — 16:1. Во второй день турнира «Тыва» и «Рассвет» сыграли между собой. Встреча завершилась победой команды из Красноярска — 7:1.
В заключительном матче домашнего тура «Байкалу» предстояло встретиться с красноярским «Рассветом». В первом туре чемпионата Сибири и дальнего Востока иркутянки уступили этой команде с минимальным счётом 0:1. В этот же раз на домашнем стадионе «Байкалу» удалось взять убедительный реванш — 4:0.