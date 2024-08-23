Исследование: Более 37% детей регулярно проходят медицинские осмотры

Чаще всего дети посещают педиатров (46%), далее следуют неврологи (8%) и стоматологи (7%). Реже обращаются к хирургам, психологам, офтальмологам и лор-врачам — на них приходится около 5% всех посещений. Практически те же специалисты были наиболее востребованы и в 2023 году. При этом, как отмечает Ирина Фазлыева, сейчас родители заботятся не только о физическом, но и о психологическом здоровье ребенка, поэтому есть и запросы на помощь детских психологов, особенно перед началом учебного года, что связано, прежде всего, с поддержкой ребенка в период адаптации в школе.