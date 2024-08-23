Исследование: Более 37% детей регулярно проходят медицинские осмотры

33% родителей отводят детей на медкомиссию перед школой или детским садом, а 37% проходят такой осмотр чаще, чем раз в год. Об этом говорится в новом исследовании Финансового университета при правительстве РФ, компании «Ингосстрах» и сети клиник «Будь Здоров».
По данным исследования, проведенного среди 5,5 тысячи респондентов из 37 городов России, только 4,4% граждан считают такой осмотр избыточной мерой.
«За первое полугодие нынешнего года к нам обратилось на 10% больше пациентов, чем за аналогичный период прошлого года. Большинство обращений было связано с превенцией, а именно с профилактическими осмотрами и вакцинацией. Хотя количество обращений по острым заболеваниям все же остается на достаточно высоком уровне», — отметила врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу в Москве Ирина Фазлыева.
Чаще всего дети посещают педиатров (46%), далее следуют неврологи (8%) и стоматологи (7%). Реже обращаются к хирургам, психологам, офтальмологам и лор-врачам — на них приходится около 5% всех посещений. Практически те же специалисты были наиболее востребованы и в 2023 году. При этом, как отмечает Ирина Фазлыева, сейчас родители заботятся не только о физическом, но и о психологическом здоровье ребенка, поэтому есть и запросы на помощь детских психологов, особенно перед началом учебного года, что связано, прежде всего, с поддержкой ребенка в период адаптации в школе.
«Сегодня в детских частных клиниках можно быстро и без очередей оформить справки в сад, школу, для поступления в вуз, в бассейн и лагерь», — добавила главный врач детской клиники Елизавета Хайми.
Чаще всего родители наблюдают у детей-школьников ухудшение осанки (61%) и зрения (22%), а также проблемы с психическим здоровьем (16%) и желудочно-кишечным трактом (12%). При этом, по мнению взрослых, самое негативное влияние на здоровье школьников оказывают конфликты в классе и проблемы с социализацией (42%), большие нагрузки (33%), недостаточное количество дней для отдыха (7%) и постоянный стресс (5%).
74% родителей оценивали состояние здоровья своих детей как «хорошее» и «очень хорошее». Самую высокую оценку дали жители Москвы (85%), Санкт-Петербурга (84%) и Ярославля (81%), а наименьший показатель в Махачкале — 52%.
На покупку лекарств для детей и посещение врачей 36% родителей ежемесячно тратят от 501 до 1000 ₽, 28% — до 500 ₽, а примерно 3% респондентов — более 3000 ₽
«Исследование показало, что помимо визитов к врачу родители принимают меры для того, чтобы дети чаще отдыхали (это характерно для 56% семей), занимались спортом и закаливанием (45%) и имели возможность отдохнуть летом (36%). Кроме этого, к популярным мерам защиты детского здоровья относится сокращение пользования гаджетами (33%), здоровый сон (27%), правильное питание (25%), подвижный образ жизни и сокращение стрессов (по 12%), а также детское творчество (8%)», — отметил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
В среднем 31% родителей водят детей в частные клиники, чаще всего в Москве и Воронеже — 72% и 53% соответственно.