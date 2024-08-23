В школах Иркутской области пройдут антитеррористические учения 29 августа

— В преддверии нового учебного года и предстоящих выборов рассмотрим меры по обеспечению безопасности и усилению антитеррористической защищенности объектов в Иркутской области. Образовательные организации требуют особой защиты. Антитеррористическая защищенность является одним из критериев при оценке готовности школ к началу учебного года. В учреждениях всегда должны быть актуальные паспорта безопасности, подготовленные в соответствии с нормами законодательства, — отметил Игорь Кобзев.