В школах Иркутской области пройдут антитеррористические учения 29 августа

На заседании антитеррористической комиссии и оперштаба региона обсудили безопасность объектов образования и мест проведения единого голосования 8 сентября. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, в школах Иркутской области для проверки защищенности 29 августа проведут антитеррористические учения.
— В преддверии нового учебного года и предстоящих выборов рассмотрим меры по обеспечению безопасности и усилению антитеррористической защищенности объектов в Иркутской области. Образовательные организации требуют особой защиты. Антитеррористическая защищенность является одним из критериев при оценке готовности школ к началу учебного года. В учреждениях всегда должны быть актуальные паспорта безопасности, подготовленные в соответствии с нормами законодательства, — отметил Игорь Кобзев.
Учения пройдут совместно с МЧС, полицией и Росгвардией региона. Министр образования отметил, что голосование пройдет на территории 510 объектов образования. Среди них детсады, школы ВУЗы и колледжи.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 870 объектов образования распахнут свои двери 1 сентября для учеников. В 2024 году в первый класс отправится более 32 тысяч детей.