Рассказываем, откуда будут лучше видны фигуры высшего пилотажа Русских Витязей в Иркутске 24 августа

Пилотажная группа Русские Витязи в Иркутске 2024 накануне поразила фигурами высшего пилотажа в небе всех, кто смог увидеть их воочию или наткнулся на видео с их маневрами в социальных сетях. Спешим вас обрадовать, это были лишь тренировочные полеты. Показательные вылеты самолета МС-21 и истребителей все желающие смогут посмотреть во время празднования юбилея авиазавода. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Узнали, где самые лучшие места для просмотра.
Русские Витязи в Иркутске 2024 тренировались для юбилея авиазавода, который отмечать будем 24 августа. В субботу запланирована развлекательная программа в парке Комсомольский.
— Праздник начнется в 10.00 с выступления духового оркестра, — рассказали в мэрии Иркутска. — В 10.30 на сцену выйдут творческий коллектив ДК им. Ю. А. Гагарина и другие артисты города.
Для детей готовят отдельные интерактивы с элементами шоу. Ребятишки смогут вдоволь натанцеваться, попробовать освоить новые умения на мастер-классах и посоревноваться в настольных играх.
— С 12.00 до 12.30 перед гостями выступит музыкальная кавер-группа «InHit», — сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. — Демонстрационные полеты авиатехники, в том числе авиационной группы высшего пилотажа ВКС России «Русские Витязи» начнутся в 13.00.
Фигуры высшего пилотажа опытные пилоты будут выполнять как на истребителях, так и на пассажирском лайнере. Для юбилея авиазавода в Иркутске проведут вылеты на их самолетах — МС-21−300, Су-30СМ, Як-130. В 13.00 запланированы пролеты и одиночные пилотажи, а в 13.45 шесть самолетов Су-30СМ группы Русские Витязи в Иркутске выполнят групповой пилотаж.
Разумеется, иркутян интересует вопрос «откуда лучше смотреть?». И ответ на него уже есть. В первую очередь, видно фигуры высшего пилотажа будет лучше всего смотреть из парка Комсомольский. Однако, это не единственное место с наилучшим обзором.
— Кроме парка Комсомольский, основными площадками для просмотра станут территории береговой зоны реки Ангары в районе Боковской протоки напротив гаражных кооперативов «Авиатор 49» и «67» по улице Полярная, — уточнили в мэрии Иркутска. — Зона пилотажа на высоте 800 метров будет действовать над улицами Полярная, Новаторов, поселок Боково.
Но и это еще не все. Высший пилотаж группы Русские Витязи в Иркутске 2024 и профессиональных летчиков Иркутского авиазавода будет виден и в районе плотины, а также на улицах Декабрьских Событий, Депутатская, Мира и Олега Кошевого.
Погода в этот день не станет помехой для выполнения полетов и окажется вполне комфортной для наблюдений за показательными выступлениями пилотов. По данным Гидрометцентра России, в столице Приангарья 24 августа будет малооблачно, осадков не ожидается, а воздух в субботу днем прогреется до +25 градусов.
Нужно будет пройти досмотр.
Попасть на юбилей авиазавода в Иркутске в парке Комсомольский можно будет только через зоны досмотра. Сотрудники полиции проследят, чтобы никто из гостей праздника не проносил с собой запрещенные предметы и вещества.
Иркутян также просят оставить дома домашних животных и средства индивидуальной мобильности — самокаты, моноколесах и т.п. Не пропустят вас и с крупным грузом, таким, как тележки или чемоданы. Также под запретом в этот день воздушные шару и квадрокоптеры.