Рассказываем, откуда будут лучше видны фигуры высшего пилотажа Русских Витязей в Иркутске 24 августа

Пилотажная группа Русские Витязи в Иркутске 2024 накануне поразила фигурами высшего пилотажа в небе всех, кто смог увидеть их воочию или наткнулся на видео с их маневрами в социальных сетях. Спешим вас обрадовать, это были лишь тренировочные полеты. Показательные вылеты самолета МС-21 и истребителей все желающие смогут посмотреть во время празднования юбилея авиазавода. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города. Узнали, где самые лучшие места для просмотра.