В Омске отметили День флага велопробегом

Вчера, 22 августа, в Омской крепости прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню флага России. Одним из ключевых событий стал велопробег, в котором мог поучаствовать любой желающий.
На старт пришел губернатор Виталий Хоценко вместе со своей семьей.
«Вместе с семьей принял участие в велопробеге, посвященном Дню флага. Почти тысяча омичей вышли на старт сегодня. Поздравляю всех с праздником!» — поделился своими впечатлениями в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.
Губернатор принял участие в ночном велозаезде длиной 7 километров. Празднование включало выступления художественных коллективов, мастер-классы и огненное представление.