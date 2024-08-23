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В Омске отметили День флага велопробегом

Губернатор с омичами проехал 7 километров на велосипеде.

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 22 августа, в Омской крепости прошли праздничные мероприятия, приуроченные к Дню флага России. Одним из ключевых событий стал велопробег, в котором мог поучаствовать любой желающий.

На старт пришел губернатор Виталий Хоценко вместе со своей семьей.

«Вместе с семьей принял участие в велопробеге, посвященном Дню флага. Почти тысяча омичей вышли на старт сегодня. Поздравляю всех с праздником!» — поделился своими впечатлениями в своем телеграм-канале Виталий Хоценко.

Губернатор принял участие в ночном велозаезде длиной 7 километров. Празднование включало выступления художественных коллективов, мастер-классы и огненное представление.