Омич задержан в Турции из-за сходства с преступником — соцсети

В социальной сети «ВКонтакте» размещен пост, в котором просят откликнуться тех, кто в ближайшее время собирается в Турцию. Автор поста просит передать документы омичу, который задержан в Турции из-за того, что его ФИО полностью совпадают с данными человека, который находится в розыске.