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Омич задержан в Турции из-за сходства с преступником — соцсети

Информация с просьбой о помощи появилась в социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

В социальной сети «ВКонтакте» размещен пост, в котором просят откликнуться тех, кто в ближайшее время собирается в Турцию. Автор поста просит передать документы омичу, который задержан в Турции из-за того, что его ФИО полностью совпадают с данными человека, который находится в розыске.

Омичка, разместившая пост, просит обращаться в личные сообщения тех, кто планирует отправиться в Турцию. Добровольному курьеру нужно будет передать задержанному старый заграничный паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака. Профиль, от имени которого было размещено сообщение, оказался закрытым, и выяснить какие-либо подробности не удалось.

Комментаторы советуют обратиться в министерство иностранных дел, где должны помочь разобраться в ситуации.

Ранее «АиФ в Омске» писал о том, что жителя Полтавки посадили в тюрьму за пост в социальной сети.