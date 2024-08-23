Матвей Кочергин представил проект «ЛитераТУР» на международном форуме в Москве

Вчера, 22 августа, в Москве на международном детском культурном форуме Матвей Кочергин показал свой проект «ЛитераТУР». Это цикл видеоэкскурсий о российских писателях и поэтах. Матвей хочет создать видеокарту России, чтобы школьники могли увидеть важность чтения. В рамках проекта уже снят первый выпуск, посвященный писателю Антону Сорокину, который в этом году отметили 140 лет со дня рождения.