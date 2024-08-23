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Матвей Кочергин представил проект «ЛитераТУР» на международном форуме в Москве

Он выиграл гран-при Международного конкурса «Сибирь зажигает звёзды» в номинации «Художественное чтение».

Источник: Комсомольская правда

Вчера, 22 августа, в Москве на международном детском культурном форуме Матвей Кочергин показал свой проект «ЛитераТУР». Это цикл видеоэкскурсий о российских писателях и поэтах. Матвей хочет создать видеокарту России, чтобы школьники могли увидеть важность чтения. В рамках проекта уже снят первый выпуск, посвященный писателю Антону Сорокину, который в этом году отметили 140 лет со дня рождения.

В видеоэкскурсиях Матвей будет показывать отрывки из произведений авторов, о которых говорится в роликах. На форуме он продемонстрировал свои навыки, прочитав отрывок из «Конька-Горбунка» Петра Ершова и стихотворение Роберта Рождественского. Зрители тепло встретили его выступление и предложили добавить проект в школьную программу.

Матвей стал победителем конкурса «Культурная инициатива». Теперь он сможет реализовать свой проект с поддержкой Министерства культуры России. Еще три проекта из Херсона, Бурятии и Чечни также получили награды.

В этом году на форум поехали 12 талантливых ребят из Омска, которые представляют разные искусства. Матвей выступает в области журналистики и учится в Школе телевидения телеканала «Продвижение». У него есть много наград в художественном чтении и экскурсионном мастерстве.

Форум проходит с 22 по 24 августа в Московском дворце пионеров. Здесь собраны юные таланты, которые добились успехов в музыке, искусстве, журналистике и театре.