Власти Перми определили новые площадки для размещения кладбищ

Власти Перми определили на городской территории новые площадки для размещения кладбищ, сообщает URA.RU, ссылаясь на слова начальника департамента дорог и благоустройства мэрии краевой столицы Дмитрия Мясоедова.
«Мэрия прорабатывает вопрос по созданию новых мест для погребений в Перми. Сейчас отобрали две локации — в границах Верхне-Курьинского участкового лесничества и Мотовилихинского лесничества», — пояснил он.
Дмитрий Мясоедов подчеркнул, что площадь для будущих погребений на этих территориях может составить 40 гектаров. Здесь могут разместиться 56 тысяч захоронений.
Сейчас в Перми умерших хоронят на четырёх кладбищах. На август 2024 года для традиционных захоронений есть 3207 мест, а для урновых — 2480 мест.
Напомним, проблема с недостатком мест на кладбищах в Перми существует много лет. В начале 2024 года на Северном кладбище умерших стали хоронить перед самыми въездом, где раньше располагались цветочные киоски, а также биотуалеты.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что власти Перми намерены возвести крематорий на новом месте, а постройку старого (на Восточном кладбище) решили прекратить.