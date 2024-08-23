За неделю от укусов клещей пострадали 69 жителей Красноярского края

Если в ближайшее время сохранится теплая погода без дождей, то можно ожидать второй подъем активности степных клещей, которые чаще встречаются на пустырях в черте населенных пунктов. Так что не забываем о мерах профилактики. И не сидим дома — идем гулять на выходных.