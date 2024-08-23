За неделю от укусов клещей пострадали 69 жителей Красноярского края

Активность мелких кровососущих — клещей — идет на спад. И это не может не радовать. По информации регионального управления Роспотребнадзора, на минувшей неделе в медицинские организации с жалобами на присасывания клещей обратилось 69 жителей Красноярского края, из них 13 детей.
Если говорить о сезоне, то в этом году от встреч с кровососами пострадали более 14 тысяч человек.
Однако они все еще опасны. И заболевания, которые они переносят, никуда не исчезли. В нашем регионе период активности клещей может длиться до октября — это зависит от погодных условий, говорят специалисты.
Если в ближайшее время сохранится теплая погода без дождей, то можно ожидать второй подъем активности степных клещей, которые чаще встречаются на пустырях в черте населенных пунктов. Так что не забываем о мерах профилактики. И не сидим дома — идем гулять на выходных.