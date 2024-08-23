Фотовыставку «Навечно в строю» в память о бойцах СВО открыли в Усть-Куте

Уникальную фотовыставку под названием «Навечно в строю» открыли в Усть-Куте. На стендах разместили фотографии 22 семей погибших бойцов СВО. Каждый из военнослужащих с честью и героизмом выполнял свой воинский долг. Чтобы почтить их память и выразить уважение была создана экспозиция. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр района Сергей Анисимов.
— Благодарю каждую семью за проявленные мужество и стойкость и принявшую участие в проекте. Конечно, отдельные слова благодарности местной жительнице Галине Ковалевой, которой принадлежит идея выставки и ее реализация, — поделился Сергей Анисимов.
На снимках родные защитников Отечества держат их портреты и награды. Экспозиция будет иметь передвижной формат. Первый показ фотографий состоялся на площади Речного вокзала. В планах провезти ее по образовательным организациям и поселениям Усть-Кутского района.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области провел телемост с бойцами, который находятся «за ленточкой». Участие также приняли родные защитников Отечества.