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Фотовыставку «Навечно в строю» в память о бойцах СВО открыли в Усть-Куте

На площади Речного вокзала появились фото 22 семей погибших участников СВО.

Источник: Комсомольская правда

Уникальную фотовыставку под названием «Навечно в строю» открыли в Усть-Куте. На стендах разместили фотографии 22 семей погибших бойцов СВО. Каждый из военнослужащих с честью и героизмом выполнял свой воинский долг. Чтобы почтить их память и выразить уважение была создана экспозиция. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр района Сергей Анисимов.

— Благодарю каждую семью за проявленные мужество и стойкость и принявшую участие в проекте. Конечно, отдельные слова благодарности местной жительнице Галине Ковалевой, которой принадлежит идея выставки и ее реализация, — поделился Сергей Анисимов.

На снимках родные защитников Отечества держат их портреты и награды. Экспозиция будет иметь передвижной формат. Первый показ фотографий состоялся на площади Речного вокзала. В планах провезти ее по образовательным организациям и поселениям Усть-Кутского района.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что губернатор Иркутской области провел телемост с бойцами, который находятся «за ленточкой». Участие также приняли родные защитников Отечества.

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