Фотовыставку «Навечно в строю» в память о бойцах СВО открыли в Усть-Куте

Уникальную фотовыставку под названием «Навечно в строю» открыли в Усть-Куте. На стендах разместили фотографии 22 семей погибших бойцов СВО. Каждый из военнослужащих с честью и героизмом выполнял свой воинский долг. Чтобы почтить их память и выразить уважение была создана экспозиция. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр района Сергей Анисимов.