Сезонная ярмарка овощей открылась во Владивостоке

Во Владивостоке стартовала сезонная ярмарка (0+) фермерских овощей. Она находится по адресу Борисенко 10/7 и будет работать каждый день до конца октября, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
На ярмарке можно приобрести овощи для борща по привлекательной цене в 40 рублей за килограмм, включая картофель двух сортов, капусту, свеклу, лук и морковь, все выращенные на полях Приморского края.
Организаторы говорят, что поставки овощей будут осуществляться регулярно, чтобы обеспечить покупателей самыми свежими продуктами.
Также отмечается, что продовольственные ярмарки (0+) будут работать в выходные дни во Владивостоке. Торговые площадки представят мясную, рыбную и молочную продукцию, а также овощи, соленья и различные деликатесы от местного производителя.
24 и 25 августа, в субботу и воскресенье, закупиться продовольственными товарами можно будет на ярмарке в районе Жигура, 2б, а также в центре города на Верхнепортовой, 2 г.
25 августа, в воскресенье, фермеры будут ждать своих покупателей на Басаргина, 15.
Время работы торговых площадок — с 9.00 до 20.00.
Кроме того, в выходные в парке культуры и отдыха им. С. Лазо пройдет выставка-продажа изделий от местных умельцев «Дружелюбный маркет». С 10.00 до 18.00 здесь можно будет приобрести ювелирные украшения ручной работы, ремесленные, сувенирные, вязаные изделия, значки, головные уборы.
Напомним, ежедневно по адресам Русская, 68/1, Пихтовая, 8, Океанский проспект, 140 и Жигура, 46 в павильонах проекта «Доступное Приморье» проходит торговля продовольственными товарами от местных производителей по доступной цене. Здесь можно приобрести овощи, мясную и молочную продукцию, хлеб и многое другое.