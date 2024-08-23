Приморские активисты смогут отучиться в Москве

С 2 по 6 октября на базе Мастерской управления «Сенеж» в Московской области пройдет III Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи.



Образовательное мероприятие объединит активистов, представителей государственных органов, отечественных ИТ-компаний, общественных и научных организаций для определения инновационных трендов в цифровом пространстве.



Председатель Регионального отделения Движения Первых Приморского края Анна Кашицына рассказала, что сейчас приморская молодежь ответственно относится к любой своей деятельности, интересуется новым и заботится о себе и окружающих, поэтому такое мероприятие они точно не должны пропустить.



— С каждым годом люди все больше проводят времени в интернете. И здорово, что мы не боремся с этим, а помогаем людям обеспечивать свою безопасность в нем. Сегодня в интернете люди знакомятся, общаются, строят карьеру, получают знания, развиваются — постоянно находятся в движении. А в Движении точно должно быть безопасно, — поделилась Анна Кашицына.



Участники Школы приобретут навыки от ведущих специалистов цифровой индустрии, которые помогут им обеспечить безопасность в информационном пространстве. Кроме того, они смогут наметить собственный карьерный путь, чтобы успешно развивать ИТ в своем регионе, а также уверенно использовать технологии на благо общества.



Конкурсный отбор открыт до 9 сентября 2024 года включительно. Зарегистрироваться, а также подробнее узнать про Школу можно по ссылке.



Проект организован университетом имени Олега Кутафина (МГЮА) в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет — 2030» и командой Молодежного цифрового омбудсмена, АНО «Россия — страна возможностей» и Мастерская управления «Сенеж». Партнерами школы стали Центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог», федеральный проект «Цифровая Россия» и Академия РДДМ «Движение Первых».



Фото — Анастасия Федимирова/Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи.