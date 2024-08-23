Пелагея потребовала четверть миллиона с экс-игрока «Авангарда» Ивана Телегина

Певица Пелагея и экс-хоккеист «Авангарда» Иван Телегин снова стали участниками судебных разбирательств. На этот раз Пелагея потребовала от бывшего мужа деньги за обслуживание дома, который был куплен ими после свадьбы в 2017 году за 75 миллионов рублей. Особняк обслуживался по договору, платить по нему должен был хоккеист.
«В июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев — до февраля текущего года — накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего супруга. Хоккеист должен был вернуть ей потраченное, однако не перевел денег. Спортсмен утверждает, что у него нет средств, а зарплата уходит на погашение алиментов», — сообщает телеграм-канал SHOT.
Певица обратилась с иском в суд и потребовала вернуть ей 253 тысячи 471 рубль. Иск Пелагеи был полностью удовлетворён. В отношении Телегина приставы открыли ещё одно исполнительное производство.
Ранее хоккеисту запретили выезд из России из-за долга в 64 миллиона рублей. Эти деньги Телегин задолжал после того, как после развода перестал выплачивать ипотеку за вышеупомянутый особняк.