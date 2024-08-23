Пелагея потребовала четверть миллиона с экс-игрока «Авангарда» Ивана Телегина

«В июне прошлого года он перестал это делать. За восемь месяцев — до февраля текущего года — накопился приличный долг, который Пелагея погасила сама, а позже подала в суд на бывшего супруга. Хоккеист должен был вернуть ей потраченное, однако не перевел денег. Спортсмен утверждает, что у него нет средств, а зарплата уходит на погашение алиментов», — сообщает телеграм-канал SHOT.