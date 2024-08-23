В Новосибирске завершился купальный сезон-2024

В последние дни ночные температуры не поднимаются выше +15 градусов, а ветер и осадки дополнительно охлаждают водоемы. Спасатели напоминают, что купание в холодной воде может привести к переохлаждению организма и спазмам сосудов, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.