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В Новосибирске завершился купальный сезон-2024

Спасатели настоятельно рекомендуют новосибирцам не рисковать своей жизнью и избегать купания в холодной воде.

Источник: Аргументы и факты

Спасатели города объявили о завершении купального сезона и призвали граждан воздержаться от купания в холодной воде. С приходом холодной погоды температура воды значительно снизилась, что создает серьезные риски для здоровья.

В последние дни ночные температуры не поднимаются выше +15 градусов, а ветер и осадки дополнительно охлаждают водоемы. Спасатели напоминают, что купание в холодной воде может привести к переохлаждению организма и спазмам сосудов, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.

Кроме того, холодная вода может вызвать холодовой шок, в результате которого человек теряет контроль над своим телом и оказывается под водой. В таких ситуациях выбраться на берег становится практически невозможно.

Спасатели настоятельно рекомендуют новосибирцам не рисковать своей жизнью и избегать купания в холодной воде.

здоровье