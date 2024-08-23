В Новосибирске завершился купальный сезон-2024

Спасатели города объявили о завершении купального сезона и призвали граждан воздержаться от купания в холодной воде. С приходом холодной погоды температура воды значительно снизилась, что создает серьезные риски для здоровья.
В последние дни ночные температуры не поднимаются выше +15 градусов, а ветер и осадки дополнительно охлаждают водоемы. Спасатели напоминают, что купание в холодной воде может привести к переохлаждению организма и спазмам сосудов, что особенно опасно для людей с хроническими заболеваниями.
Кроме того, холодная вода может вызвать холодовой шок, в результате которого человек теряет контроль над своим телом и оказывается под водой. В таких ситуациях выбраться на берег становится практически невозможно.
Спасатели настоятельно рекомендуют новосибирцам не рисковать своей жизнью и избегать купания в холодной воде.