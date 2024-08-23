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В Омске станет больше бесплатных мест в медицинском вузе и колледжах

В Омской области в 2024 году впервые выделили из регионального бюджета 44 миллиона рублей на грантовую поддержку медицинского образования, что позволит увеличить количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОмГУПСа. Об этом в своем телеграм-канале в четверг, 22 августа 2024 года, сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь в высших и средних медицинских образовательных организациях Омской области будут обучать будущих врачей и медицинских сестер за счет средств областного бюджета в рамках проекта “Губернаторский медицинский резерв”.

Таким образом мы увеличим количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОМГУПСа. Студенты, попавшие в этот проект, заключат целевой договор и, получив диплом, будут работать в наших омских медучреждениях. Их с нетерпением ждут в городских и сельских больницах. Главное, что образование для этих студентов будет бесплатным", — отметил глава региона.

Как добавил в своем телеграм-канале глава омского Минздрава Дмитрий Маркелов, обучение будущих медиков на средства гранта начнется с сентября. Предполагается, что проект решит вопрос дефицита медицинских кадров в регионе.

образование