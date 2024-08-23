В Омске станет больше бесплатных мест в медицинском вузе и колледжах

«Теперь в высших и средних медицинских образовательных организациях Омской области будут обучать будущих врачей и медицинских сестер за счет средств областного бюджета в рамках проекта “Губернаторский медицинский резерв”.
Таким образом мы увеличим количество бюджетных мест в ОмГМУ, колледже медуниверситета и медицинском колледже ОМГУПСа. Студенты, попавшие в этот проект, заключат целевой договор и, получив диплом, будут работать в наших омских медучреждениях. Их с нетерпением ждут в городских и сельских больницах. Главное, что образование для этих студентов будет бесплатным", — отметил глава региона.
Как добавил в своем телеграм-канале глава омского Минздрава Дмитрий Маркелов, обучение будущих медиков на средства гранта начнется с сентября. Предполагается, что проект решит вопрос дефицита медицинских кадров в регионе.