Названы лучшие округа Москвы по качеству школьного образования

«В центре, на западе и юго-западе Москвы сконцентрированы лучшие вузы, а школьное образование во многом “заточено” именно на них. Более половины — 50,5% — школ из наиболее авторитетных образовательных рейтингов расположены в этих трех округах. К слову, они же лидируют по ценам на жилье — так, в рейтинге округов от аналитического центра “Индикаторы рынка недвижимости” самыми дорогими являются ЦАО, ЗАО и ЮЗАО. Это объясняется высоким спросом на квартиры — многие москвичи с детьми хотят поселиться здесь из-за возможностей, которые получают дети для образования и саморазвития», — прокомментировал коммерческий директор OCTOBER GROUP Юрий Коган.