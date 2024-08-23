Отца троих детей и бойца СВО проводили в последний путь в Заларинском районе

В последний путь в Заларинском районе проводили отца троих детей и участника спецоперации Максима Цыганкова. Как сообщил в своем тг-канале мэр района Владимир Самойлович, бойцу был 31 год, когда он героически погиб выполняя воинский долг «за ленточкой».
— Последнее время трудовая деятельность его проходила в Заларинском специальном доме интернате для престарелых и инвалидов. Оттуда он и отправился на передовую. Максим с честью выполнял свой воинский долг, за время прохождения службы был награжден медалью «За храбрость IV степени» и орденом Мужества (посмертно), — поделился глава района.
Мужа и отца не стало в июле 2024 года. В свое время он принял мужественное решение и отправился в зону спецоперации, чтобы защищать Родину.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усть-Куте открылась уникальная фотовыставка. На снимках запечатлены семьи участников СВО с их портретами. Экспозиция создана для увековечивания памяти погибших бойцов.