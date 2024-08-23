Отца троих детей и бойца СВО проводили в последний путь в Заларинском районе

— Последнее время трудовая деятельность его проходила в Заларинском специальном доме интернате для престарелых и инвалидов. Оттуда он и отправился на передовую. Максим с честью выполнял свой воинский долг, за время прохождения службы был награжден медалью «За храбрость IV степени» и орденом Мужества (посмертно), — поделился глава района.