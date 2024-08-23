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Многострадальную улицу Борисенко во Владивостоке снова перекроют до ноября

Ограничения будут связаны с проведением работ по прокладке тепловых сетей.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке временно ограничат движение по улице Борисенко, сообщает ИА PrimaMedia. По данным администрации, речь идет о дороге вдоль домов от № 60 до № 72а, стр. 2.

Так, с 8 часов 10 сентября до 23 часов 5 ноября движение для автомобилей здесь будет недоступно.

Специалисты сообщают, что объезд будет организован по улицам Монтажная, Фадеева, Сахалинская. Также изменит и свой маршрут общественный транспорт Владивостока, который на время перекрытия будет ездить тоже по объездному пути.

К слову, ограничения связаны с проведением работ по прокладке тепловых сетей по улице Борисенко.

Напомним, в 2023 году участок трассы от дома № 70 до дома № 70а уже перекрывали. Тогда открытие дороги постоянно переносилось. Корр. ИА PrimaMedia рассказали, почему ремонт теплосетей затянулся.

Кстати, накануне, после прошедшего ливня, жители Борисенко поделились кадрами состояния дороги.