42% омичей готовы переселиться в другой регион ради трудоустройства

Выяснилось, что каждый пятый омич уже переезжал на новое место работы, и многие из них делали это не один раз. Переезд чаще выбирают мужчины. Наиболее активно мигрируют строители, риелторы, специалисты автомобильной отрасли, работники финансового сектора и представители масс-медиа.