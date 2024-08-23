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42% омичей готовы переселиться в другой регион ради трудоустройства

Каждый пятый омич уже переезжал на новое место работы.

Источник: Комсомольская правда

По данным исследования популярного сервиса по поиску работы, 42% жителей Омска готовы переехать в другой регион страны для поиска работы. При этом треть опрошенных активно интересуется возможностями трудоустройства за пределами Омской области.

Выяснилось, что каждый пятый омич уже переезжал на новое место работы, и многие из них делали это не один раз. Переезд чаще выбирают мужчины. Наиболее активно мигрируют строители, риелторы, специалисты автомобильной отрасли, работники финансового сектора и представители масс-медиа.

Основная причина для переезда — это желание получить более высокую зарплату, улучшенные условия проживания и возможность карьерного роста.