«Сбросила с себя человека»: сибирячка похудела на 60 кг за год — как ей это удалось

— Меня пугали, что это больно и страшно, но так как я была настроена позитивно, то все прошло хорошо. Уже через час после операции я пришла в себя. Казалось, что я проснулась худой, хотя визуально ничего не поменялось. Самое сложное — это первый месяц. Желудок после операции, как у новорожденного ребенка, не приспособлен к нашему миру. Поэтому важно соблюдать ограничения, пока организм адаптируется. Первые несколько дней можно было пить только воду, куриный бульон. Буквально по 30 миллилитров, не больше. На второй неделе добавились детские пюре. На третьей — продукты, которые можно размять вилкой, например, банан. И только в конце месяца разрешено немного каши, творога. Нужно держать себя в руках и помнить о последствиях. Помню, как один раз я съела картофельное пюре и плохо в нем размяла комочки. Я ощущала сильный дискомфорт и боль в желудке после этого.