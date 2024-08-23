«Сбросила с себя человека»: сибирячка похудела на 60 кг за год — как ей это удалось

Анастасии Равдоникас из Иркутска 28 лет. Она работает в косметической компании, а также активно ведет свой блог. За жизнью сибирячки следят более 20 тысяч человек. Девушка признается, что еще в детстве считала себя крупным ребенком и переживала из-за этого, а в 26 лет вес сибирячки достиг критической отметки — 148 килограммов. Диеты и занятия спортом не приносили желаемого результата. Но Анастасии все-таки удалось избавиться от лишнего веса и изменить не только внешность и фигуру, но и в целом жизнь. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Набрала 148 килограммов.
— Я худела сколько себя помню, причем неважно, действительно ли были лишние килограммы или нет. Я высокая, рост — 176 сантиметров, поэтому мне всегда казалось, что я крупнее и больше, чем сверстники. Когда мне было 14−15 лет, я весила около 70 килограммов. В социальных сетях в то время были популярны различные сообщества, в которых девочки делились фотографиями своей идеальной фигуры и обсуждали всевозможные способы похудения.
Анастасия тоже начала пробовать диеты. Признается, что порой отказывалась от еды на целый день. Однако это не приносило желаемого эффекта, а только пагубно сказывалось на здоровье. В один день девушка оказалась в больнице.
— В тот момент у меня сработал щелчок: лучше быть полной, но живой. Поэтому с той же уверенностью как прежде худела, я начала набирать вес. Ела все подряд и в неограниченном количестве. В результате 30 килограммов прибавились очень стремительно.
Анастасии не нравилось отражение в зеркале и она вновь предпринимала попытки похудеть и начала ходить в зал. Но это не приносило результата. Сибирячка могла скинуть 5 кило, а через некоторое время вновь набрать 7. Максимальный вес в 26 лет составлял 148 килограммов.
— Близкие поддерживали меня, пытались подбадривать, но мне не хватало мотивации. Это довольно тяжело как физически, так и эмоционально. Вместе с лишним весом пришли и различные болезни, которые мешали худеть. А каждую зиму я покупала новый пуховик, потому что старый был малым. Я была в отчаянии…
Решилась на операцию.
Два года назад Анастасия узнала, что ее знакомая сделала бариатрическую операцию (операция по снижению веса, при которой перестраивают желудочно-кишечный тракт: уменьшают желудок или перестраивают кишечник — прим. Ред.) и буквально преобразилась на глазах. Она предложила сибирячке попробовать такой же метод.
— Я была против. На тот момент я думала, что операции — это для тех, кто весит под 300 килограммов и уже не может даже подняться с кровати. Пробовала дальше ходить в зал и считала калории. Но, несмотря на все вложенные усилия, результат был едва заметный и нисколько не мотивировал. Я обратилась за помощью к эндокринологу, который предложил два варианта. Первый — инъекции, которые регулируют гормональный фон в организме и замедляют процесс пищеварения. Второй — та самая бариатрия. Простыми словами, из огромного растянутого желудка врачи сформируют маленький, куда и будет попадать пища в уже очень небольшом объеме. Становишься той самой девушкой, которая ест и не толстеет (смеется). Причем это не полостная операция, которая выполняется на внутренних органах брюшной полости, обходятся лишь несколькими разрезами. Я всерьез задумалась…
Анастасия изучила необходимую информацию и обратилась за консультацией к хирургу из Красноярска. Сдала анализы, прошла обследования. Операция состоялась в ноябре 2022 года.
— Меня пугали, что это больно и страшно, но так как я была настроена позитивно, то все прошло хорошо. Уже через час после операции я пришла в себя. Казалось, что я проснулась худой, хотя визуально ничего не поменялось. Самое сложное — это первый месяц. Желудок после операции, как у новорожденного ребенка, не приспособлен к нашему миру. Поэтому важно соблюдать ограничения, пока организм адаптируется. Первые несколько дней можно было пить только воду, куриный бульон. Буквально по 30 миллилитров, не больше. На второй неделе добавились детские пюре. На третьей — продукты, которые можно размять вилкой, например, банан. И только в конце месяца разрешено немного каши, творога. Нужно держать себя в руках и помнить о последствиях. Помню, как один раз я съела картофельное пюре и плохо в нем размяла комочки. Я ощущала сильный дискомфорт и боль в желудке после этого.
Поменялось отношение к еде.
Через четыре дня после операции Анастасия вернулась в Иркутск. Девушка говорит, что первое время голода она не ощущала вовсе. То, что организму требуется пища, она понимала, когда, например, могло потемнеть в глазах. Следуя новым привычкам и ограничениям, сибирячка с удивлением обнаружила, как многое в жизни связано с едой.
— Меня будто лишили некоторых возможностей. Допустим, я приходила на работу, а коллеги выбирали, чем позавтракать вместе. А я не могла к ним присоединиться, потому что ничего нельзя. И это тяжело больше морально, чем физически. Будто ты не можешь участвовать в том, в чем участвуют все. Еще часто хотелось что-нибудь просто пожевать. Тяжело целый месяц есть одну жидкую пищу.
Врачи объяснили ей, что после операции важно соблюдать размеры порций. Сейчас один прием пищи Анастасии составляет не больше чем 250−300 граммов. При этом чувство насыщения приходит гораздо быстрее, чем раньше. Если раньше для того, чтобы наесться, сибирячка заказывала для себя целый набор суши, то сейчас ей хватает буквально пары кусочков роллов. Газированные напитки и алкоголь — под запретом. Нежелательны и мучные изделия. Других строгих ограничений нет. Также девушке необходимо всю жизнь принимать витамины.
За год сибирячке удалось избавиться от 60 килограммов. Причем первые 9 ушли, когда она лежала в больнице. Сейчас Анастасия весит 88 кило и планирует сбросить еще 15. А еще — поработать над фигурой, подтянуть кожу и мышцы.
— Я предполагала, что буду делать пластическую операцию, так как область живота — самая проблематичная и он сам не подтянется. Планирую в скором времени решать этот вопрос. Руки и ноги удалось подтянуть в спортзале.
Новая жизнь в новом теле.
Анастасия говорит, что новое тело подарило ей новую жизнь. У нее появилось гораздо больше уверенности в себе и в целом поменялось отношение к миру. Если раньше из развлечений девушка чаще всего выбирала остаться дома и смотреть сериалы, то сейчас старается встречаться с друзьями, активно отдыхать, выбираться на природу и пробовать что-то новое.
О своем пути сибирячка часто рассказывает в блоге и отвечает на вопросы подписчиков.
— Существует мнение, что бариатрия — это легкий путь. Это вовсе не так. Это путь для тех, кто отчаялся. Многие обесценивают мои успехи, мол, это не я похудела. А кто за меня похудел? Ведь после операции у меня не уменьшилась тяга к сладкому и в меня не вживили ген любви к спорту и курице с гречкой. Безусловно, мой организм обнулился, и врачи дали мне некую стартовую площадку для похудения. Но в 90% случаев все зависит от пациента. Я тоже проделала большую работу!
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