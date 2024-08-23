Во Владивостоке женщина узнала о своей беременности в момент родов

Во Владивостоке врачи приняли неожиданные роды: женщина обратилась в приемное отделение с жалобами на сильные боли в животе, не подозревая о своей беременности. Во время осмотра врачи обнаружили, что у пациентки начались роды, и всего через пять минут на свет появился здоровый мальчик, сообщает ИА PrimaMedia.
Как сообщают врачи, в пять утра в примерное отделение обратилась женщина. Она жаловалась на сильные боли в животе, беременность пациентка отрицала. Ее посадили на кресло для осмотра, как вдруг начались роды.
Врачи быстро среагировали и оказали всю необходимую помощь, хотя у них не оказалось специального одеяла для новорожденных. Всего за пять минут на свет появился мальчик. Малыша завернули в стерильную простынь, а позже было решено дополнительно оснастить отделение всем необходимым для таких экстренных случаев.
«Этот случай привел медиков к решению запастись самым необходимым именно для малышей. Чтобы все было в наличии. На всякий случай», — рассказала заведующая Приемным отделением Первой городской Елена Юрьевна Кузина.
Сейчас мама и новорожденный находятся в роддоме № 3, куда их доставили после родов.