Во Владивостоке женщина узнала о своей беременности в момент родов

Во Владивостоке врачи приняли неожиданные роды: женщина обратилась в приемное отделение с жалобами на сильные боли в животе, не подозревая о своей беременности. Во время осмотра врачи обнаружили, что у пациентки начались роды, и всего через пять минут на свет появился здоровый мальчик, сообщает ИА PrimaMedia.