Севастополь без света в пятницу: адреса и график отключений

«Отключение электроэнергии 23 августа. Подача электроэнергии временно будет ограничена для выполнения неотложных работ», — говорится в сообщении предприятия.
С 09:00 до 16:00 подачу электроэнергии приостановят в некоторых домах по адресам: проезд Фрегатный, ул. Василия Шукшина, ул. Веерная, бульвар Декоративный, ул. Котляревского, ул. Коцюбинского, ул. Урожайная.
С 10:00 до 13:00 без электричества будут улицы Добролюбова 2, 1, Челюскинцев 12, 25−45, Чернышевского 18, 28−54, 19−43, Инженерная 25−31.
В период с 09:00 до 17:00 на час-полтора без света будут ул. Казачья 11, ул. 14-я Радарная 4−10, 18, 1−3, 19, ул. 13-я Радарная 4, 26, 1−11, 25, 31, ул. 12-я Радарная 4−14, 46, 1−3, 41−47, ул. 1-я Радарная 20, 1, 21, Радарное шоссе к. 1183, 33, 39, 45, пер. 2-й Радарный 2, 6, 13, пер. 1-й Радарный 48−50, 51-А, 49, пер. 3-й Радарный 3, СНТ «Ветеран эскадры» 5, 35.
Временная приостановка подачи электричества коснется также ряда абонентов по адресам: СНТ «Сапун-гора», ул. Павла Елисова, ул. Танкиста Ревкова, пер. Блиндажный, ул. Летчицы Бершанской, пер. Кирьянова, ул. Ильи Поликахина, ул. Подполковника Баранова, ул. Разведчика Евглевского, ул. Художника Мальцева, ул. Летчика Соколова, ул. Владимира Папидзе, ул. Райкунова.
В списке отключений некоторые дома по улицам: Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина, Майора Моздалевского.
Не будет в пятницу света в поселке Водоканал (ул. Плотинная 4, 8 −10, 15-Б, 5−15, ул. Лесная 2-Г, ул. Илистая 10-А, 6, 10, 9, ул. Новокузнецкая 24, пер. Гальченко 8), СНТ «Медик-2А» 6−32, 77/33, 1−31, СНТ «Ветеран» 4−8, 16, 22, 56, 1−11, 17, 27, 53, СНТ «Топливник» 14, 18, 32−34, 144−146, 79/27, 3−13, 29, 33, 145−147, 28, 44, 60, 72, 75, 78, 79/59, 69, 77, 97, СНТ «Лесная Поляна» 1.
Кроме того, с 23 по 28 августа с 08:30 до 17:30 свет будут отключать на улицах Ручьевая 13, ул. Воронежская 18, 21−31.