Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» проходит в Иркутске

Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» открылся в Иркутске 22 августа. В нем принимают участие врачи из семи стран, в том числе из Европы, Южной Америки и Азии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, основной темой конгресса стала операционная помощь детям с патологиями.
— Это исключительное мероприятие для всех, кто занимается медицинской наукой и заботится о здоровье детей. Хочу отметить широкую географию участников форума. Здесь собрались специалисты из разных уголков страны и зарубежья, что свидетельствует о высоком уровне значимости мероприятия, — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
С каждым годом участников конгресса становится все больше. В 2024 Иркутск уже в 16-ый раз стал столицей детской хирургии. Во время конгресса было проведено девять уникальных операций. Закрытие мероприятия пройдет 23 августа.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области за сутки потушили два пожара. Новых участков, охваченных огнем, не было обнаружено. Продолжается тушение ранее «взятых в кольцо территорий».