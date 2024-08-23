Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» проходит в Иркутске

Международный конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале» открылся в Иркутске 22 августа. В нем принимают участие врачи из семи стран, в том числе из Европы, Южной Америки и Азии. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, основной темой конгресса стала операционная помощь детям с патологиями.