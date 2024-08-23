В сквере 70-летия Победы в Омске обновили стелу

«Этот сквер имеет особое значение, а стела является его символом. Работники трудятся добросовестно, нареканий у жителей нет. Хотелось бы отметить, что подрядчик этим летом уже выполнил работы ещё на трех объектах Советского округа, приемка выполненных работ прошла успешно», — отметила начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского округа Татьяна Чижик.