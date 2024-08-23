В сквере 70-летия Победы в Омске обновили стелу

В сквере 70-летия Победы идут работы по благоустройству. Это стало возможно благодаря конкурсу «Решают люди». Подрядная организация ООО «ЗАВХОЗ» уже выполнила несколько задач. Они покрасили стелу «Вечная Слава», убрали старую плитку и покрасили скамейки и фонарные столбы.
В сквере сделали новые асфальтированные пешеходные дорожки и установили бордюрный камень. Начались работы по укладке плитки на тротуаре от стелы «Вечной Славы» до постамента «Журавли». Здесь также заменят плитку.
«Этот сквер имеет особое значение, а стела является его символом. Работники трудятся добросовестно, нареканий у жителей нет. Хотелось бы отметить, что подрядчик этим летом уже выполнил работы ещё на трех объектах Советского округа, приемка выполненных работ прошла успешно», — отметила начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации Советского округа Татьяна Чижик.
В этом году в Советском округе благоустраивают 27 территорий. Работы планируют завершить до конца октября. Номинация «Решают люди» была предложена губернатором Омской области Виталием Хоценко. Он выделил для Омска 500 миллионов рублей на проекты от жителей.