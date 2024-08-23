Более 400 машин в Иркутске проверили на токсичность выхлопных газов

В Иркутске прошли рейдовые мероприятия по проверке токсичности выхлопных газов и задымленности. Для замеров использовали специальные приборы. Также во время проверки учитывались характеристики машины. Ведь в зависимости от года выпуска, составляющих и экологичности транспортного средства, предъявляются разные требования. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе администрации города.
— Выясняем, сколько машин в городе являются технически неисправными и выделяют в воздух повышенные объемы вредных газов. Такие мероприятия проходят в течение 20 лет. За это время показатели улучшились. Если раньше половина машин не соответствовала нормативам, сейчас только 20%, — отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля Валентина Сафонова.
Проверку проходил любой транспорт, как коммерческий, так и частный. Если было зафиксировано нарушение, то автовладельца привлекали к административной ответственности. Профилактическое мероприятие прошло совместно с госавтоинспекторами.
Также были отработаны обращения жителей областного центра. Например, многие жаловались на автобус № 80 и оказалось, что показатели действительно выше нормы. На водителя был составлен административный протокол, а ГИБДД проведет работу с механиком, который разрешил выйти транспорту на линию.