Более 400 машин в Иркутске проверили на токсичность выхлопных газов

— Выясняем, сколько машин в городе являются технически неисправными и выделяют в воздух повышенные объемы вредных газов. Такие мероприятия проходят в течение 20 лет. За это время показатели улучшились. Если раньше половина машин не соответствовала нормативам, сейчас только 20%, — отметила заместитель начальника отдела экологической безопасности и контроля Валентина Сафонова.