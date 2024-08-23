На Крымском мосту очередь выросла в 4 раза за час

«В 7.00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 400 транспортных средства. Время ожидания — около двух часов», — говорится в сообщении.
Часом ранее очередь с крымской стороны насчитывала 93 авто.
По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.