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На Крымском мосту очередь выросла в 4 раза за час

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи в очереди стоят 400 машин, сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

«В 7.00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находятся 400 транспортных средства. Время ожидания — около двух часов», — говорится в сообщении.

Часом ранее очередь с крымской стороны насчитывала 93 авто.

По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.

Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам — с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период — с 17:00 до 23:00.