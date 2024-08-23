Красноярское предприятие обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

При проведении прокурорской проверки выяснилось, что предприятие, расположенное на горном участке в Свердловском районе, существенно загрязняет воздух. Выбросы загрязняющих веществ в воздухе по запылённости и азоту диоксида превышают норму в 5,31 и 70 раз.