Красноярское предприятие обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

В Красноярске прокуратура через суд обязала ХМЗ снизить вредные выбросы в атмосферу. Об этом рассказали в пресс-службе красноярской прокуратуры.
При проведении прокурорской проверки выяснилось, что предприятие, расположенное на горном участке в Свердловском районе, существенно загрязняет воздух. Выбросы загрязняющих веществ в воздухе по запылённости и азоту диоксида превышают норму в 5,31 и 70 раз.
К тому организация не разработала проект санитарно-защитной зоны и не принимала меры по снижению выбросов.
Организацию привлекли к административной ответственности и штрафу 80 тысяч рублей. Нарушения частично устранены, но прокуратура взяла на контроль полное устранение нарушений.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае золотодобывающая компания загрязняла малую реку. Нарушение выявили инспекторы минэкологии.