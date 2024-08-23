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Красноярское предприятие обязали снизить вредные выбросы в атмосферу

Предприятие ХМЗ привлекли к административной ответственности за выбросы.

Источник: Прокуратура Красноярского края

В Красноярске прокуратура через суд обязала ХМЗ снизить вредные выбросы в атмосферу. Об этом рассказали в пресс-службе красноярской прокуратуры.

При проведении прокурорской проверки выяснилось, что предприятие, расположенное на горном участке в Свердловском районе, существенно загрязняет воздух. Выбросы загрязняющих веществ в воздухе по запылённости и азоту диоксида превышают норму в 5,31 и 70 раз.

К тому организация не разработала проект санитарно-защитной зоны и не принимала меры по снижению выбросов.

Организацию привлекли к административной ответственности и штрафу 80 тысяч рублей. Нарушения частично устранены, но прокуратура взяла на контроль полное устранение нарушений.

Ранее сообщалось о том, что в Красноярском крае золотодобывающая компания загрязняла малую реку. Нарушение выявили инспекторы минэкологии.

экология