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Поэзия на стенах: в аэропорту Владивостока появился новый арт-объект

Проект был создан совместно с Приморским отделением Союза писателей России.

Источник: PrimaMedia.ru

В Международном аэропорту Владивосток появился уникальный арт-объект — стихи о Владивостоке, созданные в сотрудничестве с Приморским отделением Союза писателей России. Новый проект «Стихи на стенах» был инициирован руководством аэропорта и реализован при поддержке местных поэтов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Владивостока.

Произведения расположены возле выходов на посадку в стерильных зонах внутренних и международных воздушных линий и посвящены красоте и уникальности Приморского края и Владивостока. По словам помощника председателя Приморского отделения Союза писателей России Анастасии Николенко (Николь Воскресная), проект является выражением благодарности авторам за популяризацию творчества приморских поэтов и ценным вкладом в культурное развитие региона.

«Инициатива получилась очень оригинальной и ценной, так как в этом году отмечается и 75-летие Приморского отделения Союза писателей России, а также 90-летие Союза писателей России», — отметила она.

Начальник пресс-службы аэропорта Ирина Присяжнюк подчеркивает, что аэропорт Владивосток стремится не только обслуживать рейсы и пассажиров, но и быть площадкой для реализации креативных проектов.

«Благодаря нашему замыслу с Приморским отделением Союза писателей России, пассажиры, которые улетают из города, прочитав стихи приморских поэтов, оставят самые теплые впечатления о таком далеком, но удивительном и очень гостеприимном дальневосточном крае», — отмечает Ирина Присяжнюк.

Напомним, на привокзальной площади Международного аэропорта Владивосток открыли скульптурную композицию известному отечественному географу, исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву и его сподвижнику — нанайскому охотнику Дерсу Узала.

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