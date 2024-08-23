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В Ростове-на-Дону 23 августа синоптики обещают небольшой дождь

Ростовчан предупредили о кратковременных осадках.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону последний рабочий день принесет переменную облачность и небольшой дождь. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В пятницу, 23 августа, утром в городе ожидается кратковременный дождь, а столбики термометров покажут до +25 градусов. В дневное время в городе будет солнечная погода, температура воздуха составит +32…+33 градусов. Ближе к вечеру в городе снова пройдет небольшой дождь, а ночью небо будет ясным. Температура опустится до отметки в +28 градусов.

Порывы ветра достигнут 10−11 метров в секунду.