В Ростове-на-Дону 23 августа синоптики обещают небольшой дождь

В пятницу, 23 августа, утром в городе ожидается кратковременный дождь, а столбики термометров покажут до +25 градусов. В дневное время в городе будет солнечная погода, температура воздуха составит +32…+33 градусов. Ближе к вечеру в городе снова пройдет небольшой дождь, а ночью небо будет ясным. Температура опустится до отметки в +28 градусов.