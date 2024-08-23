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Красноярские врачи назвали допустимую норму пива

Об этом рассказала эндокринолог Ольга Цимбалова в беседе с NGS24.

Источник: Freepik

Доктор уверена в том, что существует безопасная доза пива, которая не вредит здоровью. Это — 300 мл напитка пару раз в неделю. Если человек пьет больше, то у него повышается риск разных заболеваний.

Среди неприятный последствий: ожирение, нарушение работы кишечника и стула, увеличение груди, снижение эрекции, болезни сердца и другие.

Также врач рекомендует обращать внимание на состав напитка. В нем должны быть вода, солод, хмель и дрожжи.

Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

здоровье