Красноярские врачи назвали допустимую норму пива

Доктор уверена в том, что существует безопасная доза пива, которая не вредит здоровью. Это — 300 мл напитка пару раз в неделю. Если человек пьет больше, то у него повышается риск разных заболеваний.
Среди неприятный последствий: ожирение, нарушение работы кишечника и стула, увеличение груди, снижение эрекции, болезни сердца и другие.
Также врач рекомендует обращать внимание на состав напитка. В нем должны быть вода, солод, хмель и дрожжи.
Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!