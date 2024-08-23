В трех реках Башкирии снова поднялся уровень воды

Максимальные подъемы уровня воды за сутки фиксируются:
— на реке Уфе в селе Красный ключ Нуримановского района республики, уровень воды за сутки поднялся на 70 см, текущий уровень 305 см, выход реки на пойму 637 см;
— на реке Уфе в деревне Яман-Порт Нуримановского района республики, уровень воды поднялся на 69 см, текущий уровень 305 см, выход реки на пойму 772 см;
— на реке Уфе в селе Ахлыстино Благовещенского района республики, уровень воды поднялся на 50 см, текущий уровень 314 см, выход реки на пойму 801 см.