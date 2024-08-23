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В трех реках Башкирии снова поднялся уровень воды

В реках Башкирии продолжает подниматься уровень воды. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Источник: Госкомитет РБ по ЧС

Максимальные подъемы уровня воды за сутки фиксируются:

— на реке Уфе в селе Красный ключ Нуримановского района республики, уровень воды за сутки поднялся на 70 см, текущий уровень 305 см, выход реки на пойму 637 см;

— на реке Уфе в деревне Яман-Порт Нуримановского района республики, уровень воды поднялся на 69 см, текущий уровень 305 см, выход реки на пойму 772 см;

— на реке Уфе в селе Ахлыстино Благовещенского района республики, уровень воды поднялся на 50 см, текущий уровень 314 см, выход реки на пойму 801 см.