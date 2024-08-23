Первый дом в районе Сухой Братска подключили к газоснабжению

В Братске в жилом районе Сухой подключили первый дом к газоснабжению. Мэр города Сергей Серебренников сообщил об этом в своем тг-канале. Градоначальник вместе с хозяином дома повернули вентиль и газ пошёл по трубам.
— Теперь хозяину не придется рубить дрова и топить печь, тратить электричество для приготовления пищи. Все решает газ — выгодно, безопасно и комфортно. Зажгли одну из конфорок новенькой плиты белорусского производства и за пару минут вскипел чайник, — поделился Сергей Серебренников.
Владелец дома рассказал, что давно хотел иметь газ и воспользовался субсидией на компенсацию расходов на покупку оборудования. Так, ему удалось сэкономить 110 тысяч рублей.
В прошлом году возможность подключить газ получили более 930 домов по Правому берегу Братска. В районе Сухой его провели к 383 домовладениям. В перспективе газ хотят перебросить на левый берег Ангары и начать строительство сетей в Падунском и Центральном районах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что более 400 машин проверили на токсичность выхлопных газов. Замеры проводили при помощи специального оборудования.