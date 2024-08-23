На смотровую нельзя, в кафе — можно: В небоскреб «Лахта центр» начали пускать посетителей

— Смотровая площадка будет на 75 этаже. Сейчас все полностью готово и идет «обкатка» на сотрудниках. Посещение будет по определенному расписанию. Людей будут собирать в группы, затем их поднимут наверх. В сопровождении специально обученного человека. Все потому что лифт, который предназначен для смотровой, еще не готов и самостоятельно гулять по верхним этажам запрещено. Гостей будут поднимать на двух других лифтах. Предположительно на смотровую начнут пускать в середине или в конце сентября.