На смотровую нельзя, в кафе — можно: В небоскреб «Лахта центр» начали пускать посетителей

Небоскреб «Лахта Центра» уже давно стал еще одной достопримечательностью Петербурга. Самое высокое здание в Европе было построено в 2019 году, но офисы начали заселять только 23-ем году. Простых «смертных», то есть не сотрудников, внутрь не пускали.
И вот наконец-то 22 августа открыли вход для всех желающих посетить «кукурузину». SPB.KP.RU побывал там один из первых.
ПРОШЛИ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ.
Сейчас на входе в «Лахту» все те же охранники и рамки, впереди только легкая проверка сумок. И вот ты уже в этом футуристическом месте.
— Снимать охранников и входную группу нельзя по регламенту, — одергивает мужчина возле входа, увидев камеру.
Все остальное фотографировать разрешается. Открытие «для всех» прошло без шариков и фанфар. Поэтому внутри немноголюдно, только сотрудники и пару зевак-туристов, которые шли мимо и попали в небоскреб по незнанию.
Внутри тоже пусто, в одном углу огромной площади выставлен «Аурус», а рядом ресепшен. Сотрудницу, по ее словам, посадили туда, чтобы она могла ориентировать гостей. Работает первый день, посетителей не много.
— Мы должны были открыться 1 августа, но все затянулось. Ремонт уже везде закончен, были моменты испытания, — рассказала она. — Вы можете подняться на второй этаж по этой большой лестнице.
Лестница и правда большая, еще и дизайнерская: извивается и подсвечивается. Вероятно, станет местной звездой соцсетей. Других мест для фотографий тут не найти.
На втором этаже пару дней назад открылась кофейня. В меню нет сытной еды, зато пирожные и напитки. Местные, которые работают в «Лахте», рады. Раньше ходили за кофе на улицу в соседнее здание.
Кроме кофейни развлечений и нет. Можно лишь полюбоваться заливом и сделать пару снимков в футуристическом дизайне. К сожалению, подняться на самый верх небоскреба по-прежнему нельзя.
В кофейне все шушукаются, когда откроют смотровую площадку на последнем этаже.
— Площадка еще закрыта. Ее открытие будет в ближайшее время. Говорят, что работать она будет только по выходным с 13 часов по 17:00, — делится администратор кафе. — В интернете сейчас много фейков на этот счет. Видел, как люди приходили сюда с купленными билетами, но никого внутрь не пускали.
И все-таки открытие смотровой площадке уже анонсируют и на сайте самого «Лахта Центра». Только когда это будет, точно неизвестно. На ресепшене девушка немного прояснила ситуации.
— Смотровая площадка будет на 75 этаже. Сейчас все полностью готово и идет «обкатка» на сотрудниках. Посещение будет по определенному расписанию. Людей будут собирать в группы, затем их поднимут наверх. В сопровождении специально обученного человека. Все потому что лифт, который предназначен для смотровой, еще не готов и самостоятельно гулять по верхним этажам запрещено. Гостей будут поднимать на двух других лифтах. Предположительно на смотровую начнут пускать в середине или в конце сентября.
Сотрудница «Лахта Центра» добавила, что посещение смотровой площадки будет платным. Но по какой цене пойдет продажа билетов, пока не ясно.
Кстати, кроме открытия входа в «Лахту», ограждения убрали и вокруг. У подножия небоскреба построили амфитеатр. Он стал еще одной зоной отдыха в общественном пространстве возле «кукурузы», которое появилось в 2023-ем году.