«Ъ»: жители Ейска требуют компенсацию от Минобороны за ущерб после падения Су-34

Катастрофа произошла 17 октября 2022 года примерно в 18:00, когда Су-34 упал во двор жилого дома при наборе высоты. Пожар от горящего топлива и боеприпасов распространился на квартиры, в результате чего были полностью разрушены 140 квартир. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил полетов (ст. 351 УК РФ), однако оно было прекращено из-за отсутствия события преступления, говорится в судебных актах по искам жильцов пострадавшего дома. Здание было восстановлено за счет краевого бюджета, и жильцы получили новые квартиры в декабре 2023 года.