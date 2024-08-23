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Губернатор Омской области встретился с Героем России Жумангельды Нурахметовым

В регионе реализуется более 30 мер, направленных на помощь участникам СВО.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с участником специальной военной операции, Героем России Жумангельды Аитмухамедовичем Нурахметовым. В своем телеграм-канале губернатор отметил, что почти год назад он познакомился с родителями Нурахметова, которые проживают в Русско-Полянском районе.

«Жумангельды рассказал о боевых буднях наших ребят-омичей, с которыми он служит. Парни делают все для скорейшей Победы. Гордимся нашими защитниками!» — подчеркнул Виталий Хоценко.

Губернатор регулярно общается с участниками СВО и их семьями, уделяя особое внимание вопросам поддержки. В Омской области реализуется более 30 мер, направленных на помощь участникам специальной военной операции.