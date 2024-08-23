Губернатор Омской области встретился с Героем России Жумангельды Нурахметовым

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с участником специальной военной операции, Героем России Жумангельды Аитмухамедовичем Нурахметовым. В своем телеграм-канале губернатор отметил, что почти год назад он познакомился с родителями Нурахметова, которые проживают в Русско-Полянском районе.