Губернатор Омской области встретился с Героем России Жумангельды Нурахметовым

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провел встречу с участником специальной военной операции, Героем России Жумангельды Аитмухамедовичем Нурахметовым. В своем телеграм-канале губернатор отметил, что почти год назад он познакомился с родителями Нурахметова, которые проживают в Русско-Полянском районе.
«Жумангельды рассказал о боевых буднях наших ребят-омичей, с которыми он служит. Парни делают все для скорейшей Победы. Гордимся нашими защитниками!» — подчеркнул Виталий Хоценко.
Губернатор регулярно общается с участниками СВО и их семьями, уделяя особое внимание вопросам поддержки. В Омской области реализуется более 30 мер, направленных на помощь участникам специальной военной операции.