Подождут, оценят, решат: запрет на парковку СИМ в центре Петербурга могут отменить

«Центр города нуждается в разгрузке»
На сегодня в приложениях для аренды электросамокатов зарегистрировано более 2 млн человек. До недавнего времени все пользователи СИМ могли беспрепятственно кататься по центру города и парковаться в отведенных для этого местах. Но в Северной столице нашлось немало бдительных граждан, жалующихся на неаккуратную стоянку: СИМ могли поставить посреди тротуара, например. Власти города вводили ограничения постепенно.
Сначала в рамках эксперимента электросамокатам запретили езду по центру города. Правда, только в дни проведения крупных мероприятий.
«И петербуржцы, и туристы, посетившие город в это время, благодарили за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности, и просили сохранить эти меры. Много жалоб было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов», — сообщили в Смольном.
В итоге было решено оставить центр города открытым лишь для транзитного проезда СИМ, запретив парковку электросамокатов в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Северной столицы. Как рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в ходе прямой линии на телеканале «Санкт-Петербург», сторонников у идеи запрета парковки на определенных территориях столько же, сколько и противников. Более того, есть люди (и их немало), которые просят вовсе закрыть центр для СИМ.
«80 процентов жителей Васильевского острова поддержали запрет на поездки. Можно спокойно выйти из дома и не получить увечья», — заметил Поляков.
При этом он добавил, что введенные ограничения действуют только до конца года. Уже по окончании самокатного сезона власти города совместно с кикшеринговыми компаниями будут делать вывод об эффективности принятых мер.
«По итогам года решим, продлевать ли запрет», — пообещал Кирилл Поляков.
Аналогичную информацию в эфире программы «Пять углов» на радио «КП» озвучил спикер петербургского парламента Александр Бельский.
«Не все самокаты на улицах города являются арендованными. Владельцы личных самокатов по-прежнему могут парковать их в центре. Однако центр города нуждается в разгрузке. Прежняя ситуация была неудобной и для властей, и для жителей. Это не означает, что мы не вернемся к этому вопросу в будущем, но пока запрет остается в силе», — отметил Бельский.
Ситуация уже меняется
Кикшеринговые компании от введения запрета не страдают. Они просто перераспределили самокатный парк по спальным районам города. Но, конечно, это просто вынужденная мера. Основная работа идет по другим направлениям: просвещение и обучение. И уже совместно с городскими властями — подготовка инфраструктуры для СИМ.
Как сообщил Кирилл Поляков, город планирует строить велодорожки (они — лучший вариант для езды на электросамокатах, моноколесах и так далее) за счет налогов от кикшеринговых компаний, а также за счет штрафов, которые платят самокатчики-нарушители. С начала этого года хулиганы на СИМ уже пополнили казну на 6,5 млн рублей.
И все же тех, кто знает и соблюдает ПДД, значительно больше. Напомним, в прошлом году кикшеринговые компании начали открывать в Петербурге собственные школы безопасного вождения. На сегодня обучение в них прошли более 11 тысяч жителей Северной столицы. Потенциальных водителей СИМ среди прочего учат двум важным вещам: не мешать пешеходам и аккуратно парковать самокаты.
По данным представителя сервиса «Яндекс Go» Ксении Ухановой, уже сегодня 99% поездок на самокатах их сервиса совершаются без нарушений.
О том, что водители СИМ в большинстве своем хорошо знают правила, говорит результат ежегодного Большого экзамена ПДД, итоги которого на днях подвел сервис «Авто.ру».
«В среднем петербуржцы на одинаковом уровне знают ПДД, касающиеся СИМ и машин. По сравнению с прошлым годом средний балл у автомобилистов увеличился на один пункт, у водителей СИМ — на три», — отметили представители сервиса.
Как выяснилось, лучше всего респонденты знают правила про спешивание на пешеходном переходе (95% правильных ответов) и запрет на езду вдвоем на одном самокате (91%). Самыми сложными оказались вопросы о положении велосипедов и СИМ при движении по проезжей части и тротуару. Только 11,5% опрошенных знают, что велосипедисты должны ездить по правому краю проезжей части, а водители самокатов — по тротуару или специальным велодорожкам.
В компании «Яндекс Go» уже отметили, что они продолжат развивать сеть своих школ, чтобы повышать уровень знаний водителей электросамокатов.
«Больше 80% пользователей арендуют наши самокаты, чтобы добраться до работы или учебы в часы пик. СИМ уже не просто развлечение, рынок растет и меняется — судя по ежегодной динамике поездок, в следующем сезоне нас ждет еще больше новых пользователей. Поэтому наша задача — обучать правилам, чтобы не допускать нарушений и повышать культуру вождения», — отметил руководитель сервиса «Самокаты Яндекс Go» Леонид Ясиновский.