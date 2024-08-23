Подождут, оценят, решат: запрет на парковку СИМ в центре Петербурга могут отменить

«Не все самокаты на улицах города являются арендованными. Владельцы личных самокатов по-прежнему могут парковать их в центре. Однако центр города нуждается в разгрузке. Прежняя ситуация была неудобной и для властей, и для жителей. Это не означает, что мы не вернемся к этому вопросу в будущем, но пока запрет остается в силе», — отметил Бельский.