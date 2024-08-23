Волгоградцы узнали, как выбрать качественные абрикосы

Приобретая абрикосы, обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Спелые фрукты отличаются ровным цветом без точек и пятен, характерным сладким ароматом, сухой поверхностью без признаков увлажнения. При нажатии на кожицу хороший абрикос не деформируется, его поверхность достаточно упруга.