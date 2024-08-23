Волгоградцы узнали, как выбрать качественные абрикосы

Абрикосы считаются кладезем витаминов, микро- и макроэлементов, аминокислот. В составе этих фруктов есть витамины С, А, Е, группы В (В1, В2, В5, В6, В8, В9, В17), никотиновая кислота (витамин РР) и биотин (витамин Н).
Кроме того, абрикосы богаты калием, фосфором, кальцием, цинком, серой, железом, кремнием, алюминием, натрием, марганцем, бором, медью, фтором, никелем, кобальтом, йодом, хромом и ванадием. Не стоит забывать о сахаридах, пищевых волокнах, бета-каротине и органических кислотах.
Это отличный низкокалорийный, но питательный продукт, состоящий на 85% из воды.
Фрукт полезен для сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта. Полезные вещества в его составе укрепляют сосуды, улучшают память, очищают организм, повышают стрессоустойчивость, снижают риск проблем с щитовидной железой.
Приобретая абрикосы, обращайте внимание на их внешний вид, запах и цвет. Спелые фрукты отличаются ровным цветом без точек и пятен, характерным сладким ароматом, сухой поверхностью без признаков увлажнения. При нажатии на кожицу хороший абрикос не деформируется, его поверхность достаточно упруга.
Откажитесь от покупки, если на поверхности есть вмятины и коричневые пятна, абрикос слишком твердый или мягкий, есть трещины или царапины, а окраска плода неестественно яркая.
Мыть абрикосы надо непосредственно перед употреблением. Необходимо тщательно промыть их под проточной водой, а затем обдать кипятком.