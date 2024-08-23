Задымившийся самолёт из Хабаровска благополучно завершил рейс в Москву

На борту самолета сообщением Хабаровск — Москва 22 августа во время выполнения рейса произошло возгорание, оно было потушено подручными средствами. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.