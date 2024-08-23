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Задымившийся самолёт из Хабаровска благополучно завершил рейс в Москву

Задымление устранили подручными средствами

Источник: РИА "Новости"

На борту самолета сообщением Хабаровск — Москва 22 августа во время выполнения рейса произошло возгорание, оно было потушено подручными средствами. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в «Аэрофлоте», инцидент с незначительным задымлением под одним из пассажирских кресел произошел на завершающем этапе выполнения рейса SU1719 Хабаровск — Москва. Кресло было оперативно обесточено.

— Посадка воздушного судна в пункте назначения выполнена в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры покинули воздушное судно в обычном порядке, — добавили в авиакомпании.