Задымившийся самолёт из Хабаровска благополучно завершил рейс в Москву

На борту самолета сообщением Хабаровск — Москва 22 августа во время выполнения рейса произошло возгорание, оно было потушено подручными средствами. Самолёт благополучно приземлился в аэропорту, пострадавших нет, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщили в «Аэрофлоте», инцидент с незначительным задымлением под одним из пассажирских кресел произошел на завершающем этапе выполнения рейса SU1719 Хабаровск — Москва. Кресло было оперативно обесточено.
— Посадка воздушного судна в пункте назначения выполнена в штатном режиме. Самолет самостоятельно зарулил на место стоянки. Пассажиры покинули воздушное судно в обычном порядке, — добавили в авиакомпании.