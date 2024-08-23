Волгоград 23 августа снова переименовали в Сталинград

Ежегодно Волгоград меняет название несколько раз. Так, с 2013 года Волгоград становится Сталинградом в День Победы — 9 Мая, в День памяти и скорби — 22 июня, в День окончания Второй мировой войны — 2 сентября, в День начала разгрома нацистов под Сталинградом — 19 ноября.