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Волгоград 23 августа снова переименовали в Сталинград

Сегодня, 23 августа, Волгоград снова стал Сталинградом.

Источник: Администрации Волгоградской области

Как сообщает V102.RU, еще накануне вечером рабочие заменили дорожные указатели на въездах в город-герой.

Сегодняшнее переименование, но всего на один день, связано с памятной датой, когда вспоминают жертв бомбардировки Сталинграда фашистами.

Ежегодно Волгоград меняет название несколько раз. Так, с 2013 года Волгоград становится Сталинградом в День Победы — 9 Мая, в День памяти и скорби — 22 июня, в День окончания Второй мировой войны — 2 сентября, в День начала разгрома нацистов под Сталинградом — 19 ноября.

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