«Лучше объезжайте». Проспект Славы парализовало, автобусы и троллейбусы опаздывают, люди идут пешком

Из-за заторов на площади автобусные маршруты № 11, 12, 31, 56, 91, 95, 114, 116, 117, 140, 141, 239, 288 и троллейбусные маршруты № 26, 29, 36 следуют с задержками от 30 минут, предупреждает Организатор перевозок.
«Жуткий коллапс на проспекте Славы. <…> Люди выходят из общественного транспорта и идут пешком», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По данным «Яндекс. Карт», на Славы пробки в обе стороны растянулись примерно на 1,7 километра. Ситуацию осложняют и ДТП. Пользователи сервиса советуют объезжать этот участок.
В целом загруженность дорог Петербурга в 8 утра составляет обычные для этого времени 3 балла. Проспект Славы сейчас, похоже, самый проблемный участок в городе. Пробки также наблюдаются на юге КАД и в некоторых других местах, но не такие плотные. У Большеохтинского моста, где сегодня начинается ремонт асфальта, серьёзных пробок пока нет.