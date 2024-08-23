«Лучше объезжайте». Проспект Славы парализовало, автобусы и троллейбусы опаздывают, люди идут пешком

В целом загруженность дорог Петербурга в 8 утра составляет обычные для этого времени 3 балла. Проспект Славы сейчас, похоже, самый проблемный участок в городе. Пробки также наблюдаются на юге КАД и в некоторых других местах, но не такие плотные. У Большеохтинского моста, где сегодня начинается ремонт асфальта, серьёзных пробок пока нет.