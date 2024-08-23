В Омской области завершилась детская оздоровительная кампания

В Омской области завершается сезон детского отдыха. За это лето более 70 тысяч детей смогли отдохнуть и оздоровиться в лагерях. В рамках инспекции объектов летнего отдыха, первой остановкой стал лагерь «Березка» в Омском районе.
В этом году в лагере была обновлена столовая, благодаря президентской программе модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.
В «Березке» сейчас проходит профильная смена МЧС под названием «Я пожарный». На ней участники обучаются действовать в экстремальных ситуациях, что позволяет им развивать полезные навыки и повышать безопасность.