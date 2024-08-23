В Приморье обновили правила для владельцев маломерных судов

Иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц пограничных органов документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации по месту пребывания либо их копии на бумажном носителе или в электронном виде Нести непрерывную радиовахту. Управляющие судном обязаны вести непрерывную радиовахту на согласованной частоте радиообмена и отвечать на запросы пограничных органов Останавливать судно и предоставлять его для осмотра. Судно должно останавливаться для осмотра по требованию пограничных органов, включая случаи, когда это требуется согласно «Извещениям мореплавателям».