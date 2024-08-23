В Приморье обновили правила для владельцев маломерных судов

С 1 октября 2024 года владельцы маломерных судов в Приморье столкнутся с обновленными и ужесточенными требованиями к пограничному режиму, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю уточнило детали нововведений, которые включают обязательные процедуры уведомления и новые правила безопасности при эксплуатации маломерных судов.
«Собственник либо лицо, управляющее маломерным судном, помимо установленных способов, могут уведомлять пограничный орган о выходе в море посредством факсимильной связи и электронной почты», — уточнили в ведомстве.
Теперь в уведомлении необходимо указывать:
Учетный номер судна (если он присвоен) Контактный телефон управляющего судном Информацию о наличии на борту средств связи, спасательных шлюпок и других плавсредств Цель выхода, количество планируемых выходов за сутки, места стоянки и время возвращения.
В случае изменения времени выхода в море, уведомление должно быть отправлено не позднее чем за два часа до нового времени выхода. Сообщение о возвращении в пункт базирования должно быть отправлено не позднее одного часа после возвращения.
Кроме того, после уведомления пограничного органа по месту использования маломерного судна, масса которого может составлять более 500 килограммов или длина более 10 метров, допускается его хранение на воде путем постановки на якорь или пришвартовывания в пункте базирования.
Лица, управляющие маломерным судном, обязаны:
Иметь при себе и предъявлять по требованию должностных лиц пограничных органов документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации по месту пребывания либо их копии на бумажном носителе или в электронном виде Нести непрерывную радиовахту. Управляющие судном обязаны вести непрерывную радиовахту на согласованной частоте радиообмена и отвечать на запросы пограничных органов Останавливать судно и предоставлять его для осмотра. Судно должно останавливаться для осмотра по требованию пограничных органов, включая случаи, когда это требуется согласно «Извещениям мореплавателям».
Кроме того, запрещено заходить в запретные для плавания районы, а также временно опасные для плавания. Запрещено запускать беспилотные и безэкипажные суда в направлении государственной границы.
Иностранные суда, осуществляющие деятельность в территориальном море России, обязаны уведомлять пограничный орган не менее чем за один час до планируемого захода в территориальное море.